Nego da Capoeira sofre grave acidente na BR-232 próximo a Bom Nome

O professor de capoeira do grupo Muzenza, Vanilso Leite da Silva, 42 anos, mais conhecido como ‘Nego da Capoeira’ e Givanildo Batista da Silva, mais conhecido ‘Beto Jamaica’, sofreram um grave acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (03), na BR-232 nas proximidades do distrito de Bom Nome, em São José do Belmonte.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Nego da Capoeira e Jamaica receberam os primeiros socorros e foram encaminhado para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam), onde foi constatado que Nego da Capoeira fraturou os dois fêmur e foi transferido para o Hospital Regional de Arcoverde. Já Beto Jamaica sofreu apenas ferimentos leves e se encontra na emergência do Hospam.

O veículo que Nego e Jamaica estavam era um Celta.