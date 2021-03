Nelson Brederode e Jonatas Onofre são destaques no Espiral das Artes Virtual deste sábado

Em sua segunda edição virtual, o evento obtém patrocínio da Lei Aldir Blanc Pernambuco e promove o acesso a diversas linguagens artísticas através do site culturaiminente.com.br/espiraldasartesvirtual

O Espiral das Artes, evento multicultural que vinha se destacando na cena cultural recifense, está de volta com o formato virtual. Em 2019, o Espiral encantou o público da cidade, ocorrendo em praças públicas e oferecendo acesso gratuito a uma diversidade de linguagens artísticas como artesanato, pintura, dança, fotografia e música. Agora, a produtora Cultura Iminente, realizadora do evento, promete oferecer ao público uma versão virtual do Espiral completamente inspirada na presencial. O Espiral das Artes Virtual recebeu patrocínio da Lei Aldir Blanc Pernambuco. A programação conta com 5 sábados de evento tendo início às 10h.

Neste sábado (06), o público pode contar com a transmissão ao vivo, através do canal do Youtube da Cultura Iminente, dos shows de três artistas pernambucanos: Kelsen Gomes Trio, que se apresenta às 16h, a cantora Maria Clara, que se apresenta às 18h, e Nelson Brederode e Jonatas Onofre, que fecham a noite de atrações às 20h. Mas não é somente música que o público pode esperar do Espiral das Artes Virtual: haverá a exibição do espetáculo teatral À luz no isolamento, no Espiral Performance, e mais um debate na websérie literária Espiral Literário, com Eron Villar, Alexsandro Souto Maior, Conceição Rodrigues e Karol Spinelli, sob o tema Poesia e isolamento: metáforas da solidão.

A Galeria Espiral traz exposições de artistas como Aurora Jamelo, a multi artista e designer autodeclarada indígena-quilombola, periférica e travesti, apresentando a série Qual a cor da tua alma?, do artista e psicoterapeuta Baw, que mostra uma série de pinturas exclusivas para o evento e do fotógrafo Primo Ferreira, que traz imagens produzidas em viagens pelo Brasil. Tem, também, podcast em uma parceria com a Rádio Frei Caneca do programa Conexões Telúricas, que continua na segunda edição do evento. O tema deste sábado será Chakras. O evento ainda em muito mais: Feira de Artesanato, Moda, Gastronomia, Sustentabilidade e Solidariedade.

“Nós encaramos o desafio de realizar cinco sábados de evento virtual. Construímos um site que dará acesso às mesmas atrações da versão presencial do Espiral das Artes. Quem tiver o interesse de conhecer e comprar produtos da Feira Espiral, por exemplo, vai ter acesso ao trabalho de diversos expositores podendo entrar em contato com eles através da nossa plataforma”, explica Rodrigo Silva, diretor da produtora Cultura Iminente. Junto com a Feira de artesanato, o público terá acesso à Moda Espiral, que vende roupas e acessórios de produtores pernambucanos, e ao Polo Arte do Sabor, com opções de pedidos e encomendas de refeições e sobremesas para todos os tipos de gosto, incluindo opções veganas, diet, sem glúten e sem lactose.

CONHEÇA O ESPIRAL DAS ARTES: O Espiral das Artes tem parceria com a Ecoe Sustentabilidade e a Faz Terra, que assumem a função de incentivar o público a uma vida mais sustentável tanto através de informações e esclarecimentos de dúvidas quanto através da venda de produtos como o Copo Eco, que é reutilizável, serve para líquidos quentes e gelados e é a alternativa perfeita para deixar de lado os copos descartáveis; e as composteiras domésticas, ideais para apartamentos e pequenos espaços servindo para compostagem de lixo orgânico. Ainda teremos a participação da Ana Catadora, uma iniciativa de Curitiba-PR com dicas e informações para um dia a dia sustentável.

No site, o evento está estruturado em abas com o acesso ao contato de cada ponto de programação. Também se incentiva a solidariedade no evento que dá visibilidade a ONGs e instituições parceiras abertas a mostrar os trabalhos sociais que desenvolvem e a receberem doações.

O Espiral de Terapias é o ponto de programação que convida o público a conhecer e/ou participar das práticas terapêuticas integrativas como o Rêiki, as Barras de Access e a Massoterapia. Na versão virtual, esse ponto será apreciado através de uma parceria com o projeto do primeiro podcast da Rádio Frei Caneca FM. Comandado por Maíra Brandão e Camerino Neto, o Conexões Telúricas é uma série de doze episódios com cerca de uma hora de duração. O Espiral das Artes Virtual irá veicular, no site oficial do evento, cinco episódios: Energias Telúricas, Chakras, Tarô e autoconhecimento, Sincronicidade e A Grande Conjunção. Os podcasts estarão disponíveis a partir das 12h.

O Espiral Performance dá destaque aos trabalhos teatrais. Na edição virtual o público poderá apreciar trabalhos de Pernambuco e produções do Rio de Janeiro. Espetáculos filmados estarão disponíveis em horários específicos da programação. Gueto, À luz no isolamento, As Bondosas e Desatinos são performances confirmadas. A mostra Caldo de Cana, também, estará presente no Espiral Performance. O Espiral Performance será exibido a partir das 19h.

A literatura não poderia ficar de fora deste arsenal de linguagens artísticas. Autores foram convidados a participarem de bate-papos sobre prosa, poesia, literatura infantil, histórias em quadrinhos e dramaturgia. Rosinha, Malú Bazan e Carlos Carvalho são nomes confirmados. A websérie com os debates fica disponível a partir das 14h. A Galeria Espiral vem com exposições de pinturas, ilustrações e fotografias de artistas do estado. Obras dos artistas Luciano Félix, Xirumba e Java Araújo estão no roll de atrações.

O Espiral das Artes finaliza cada dia de programação com o Palco Espiral, um espaço idealizado para receber talentos musicais da cena autoral pernambucana. O palco vai receber um total de 15 artistas e bandas em cinco semanas de evento. Entre os confirmados estão Laís de Assis Trio, Lucas Torres, Marcelo Rangel, Tertúlia, Ela e o Bando, Capim Santo e outras atrações da música pernambucana. Os shows iniciam às 16h.

A programação completa poderá ser conferida no site da Cultura Iminente, através do link: https://www.culturaiminente.com.br/espiraldasartes-programacao