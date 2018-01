‘Nem imaginava que seria possível’, diz jovem aprovada em medicina na UPE

Às vezes nem imaginava que seria possível. Confesso que muitas vezes eu duvidei”. Foi com essas palavras que a adolescente Vitória Cavalcanti Falcão, de 17 anos, definiu a aprovação dela no curso de medicina da Universidade de Pernambuco (UPE) campus Garanhuns, pelo Sistema Seriado de Avaliação (SSA). Ela sonhava em ser médica desde os 12 anos.

Moradora de Caruaru, no Agreste, a estudante ficou com a média 73,57 no vestibular do terceiro curso mais concorrido da instituição. Quem deu a notícia da aprovação foi o pai de Vitória, que é professor da UPE. “Ele ligou para mim chorando e disse: ‘Você passou. Parabéns!’. Eu chorei muito. Agradeço muito a Deus por estar realizada”, ressaltou.

Vitória mora com a mãe e o padrasto, e afirmou que a família e o colégio onde estudava tiveram papel fundamental na conquista dela. “Minha família foi muito boa, nunca me cobrou. Mas eu me cobrava. O colégio, meus professores… Todo mundo sempre ajudou, incentivou”, disse.

“Como o vestibular foi seriado, escolhi estudar, me esforçar, desde o 1º ano do Ensino Médio, mas acho que cada um tem seu método de estudo. Só sei que uma coisa é certa: a cada dia em que se estuda para o vestibular, a pessoa se supera. Quando a gente escolhe algo, tem que se superar para conseguir”, Vitória Cavalcanti Falcão.

Para conquistar a aprovação, a adolescente abriu mão da vida social durante o ano de 2017: “Não sabia mais o que era fim de semana, não saía de casa. Fui ao cinema só uma vez”. A jovem tinha uma rotina intensa de estudos no colégio: assistia às aulas regulares de manhã, e à tarde participava de aulas extras.

“Tinha dias que eu chegava no colégio às 7h e saía às 17h. Praticamente morava lá. Sempre fiz todas as Olimpíadas do colégio. Participei das de Biologia, de Física, Matemática. Nos fins de semana, eu estudava em casa, além do cursinho de matérias isoladas de redação e matemática. O que me tranquilizou foi que eu vinha me preparando desde o 1º ano. Então, o 3º ano eu usei mais como revisão”, detalhou Vitória.

A jovem optou por não fazer nenhum vestibular de faculdade particular. Agora, ela aguarda o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com a nota, a adolescente vai tentar uma vaga em medicina na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) tanto no Recife como em Caruaru. (G1)