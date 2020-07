Neta produz vídeos divertidos da avó durante a quarentena e idosa viraliza na internet

Neste período de isolamento social, algumas pessoas descobriram novos talentos e passaram a desenvolver novas habilidades. Uma delas foi Severina Santina, de 87 anos, mais conhecida como “Vovó Mocinha”. Os vídeos dela viralizaram na internet – em um deles ela obteve mais de 500 mil visualizações.

Natural de Surubim, no Agreste de Pernambuco, Severina veio para Caruaru, também no Agreste, passar a quarentena com a neta, Rafaela Félix . “Minha neta ficou muito preocupada comigo, que o coronavírus estava avançando por lá [Surubim]. Então, ela foi me buscar. Já vão fazer quatro meses que estou aqui com ela”, disse “Vovó Mocinha”.

À TV Asa Branca, a idosa contou como surgiu a ideia para fazer os vídeos e postar na internet. “A gente ficou meio sem fazer nada e minha neta, para me alegrar, começou fazer vídeos comigo. O pessoal foi aprovando e gostando, e eu gostando também”, completou Severina.

A responsável por cuidar do conteúdo da “Vovó Mocinha”, a neta Rafaela também falou da experiência de produzir os vídeos da avó. “Nossa diversão antes era o Big Brother. Depois que acabou, ficamos sem ter o que fazer. Ela estava assistindo à live de uma das participantes do reality e eu filmei. Ela estava sentada no tapete e o vídeo viralizou de uma forma que a gente não esperava. Começaram a pedir que a gente gravasse mais”, revelou.

“O primeiro vídeo, a gente postou no Instagram, que foi divulgado por outras páginas e viralizou. Depois fomos para o Tik Tok, que viralizou muito mais”, contou Rafaela Félix.

Após viralizar nas redes sociais, a idosa tem recebido presentes e mensagens de várias pessoas. “Ela recebeu mensagens de atores globais, de cantores e também presentes. Ganhou um tripé para gravar os vídeos, por exemplo. De Aparecida do Norte, ela recebeu uma mandala de Nossa Senhora”, revelou a neta. (G1)