Neta tenta ajudar avô e os dois morrem após sofrerem descarga elétrica em PE

Duas pessoas morreram no domingo (29) na zona rural de Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a neta tentou ajudar o avô, que havia encostado em um fio nas instalações internas da propriedade, e ambos morreram após sofrerem uma descarga elétrica.

Ainda segundo a polícia, José Eufrósio dos Santos, de 85 anos, morreu no local. Morgana Priscila Santos, de 29, tentou ajudar o avô, foi eletrocutada e morreu em seguida. A Polícia Civil irá investigar o caso.

A Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) orientou que não se deve tocar em uma pessoa que está sofrendo um choque elétrico. A Celpe também recomendou que nestes casos o disjuntor, que fica no quadro de distribuição da casa, seja desligado. (G1)