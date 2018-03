Nicolle de Oliveira, declama poema de Serra-talhadense

Poetisa de Ipueiras-CE, declamadora nata, que faz sucesso no canal do Yootube, grava vídeo declamando um poema do poeta serra-talhadense Iranildo Marques, editor do Jornal Desafio impresso.

Nicole postou no facebook o seguinte texto e publicou o vídeo, que em apenas 5 horas, atingiu mais de 13 mil visualizações.

Diante de todos acontecimentos ocorridos, não de hoje, mas de SEMPRE! Pedi para que o grande Poeta Iranildo Marques de Serra Talhada – PE, me permitisse declamar um poema seu que narra a triste verdade que o Brasil enfrenta!

Peço desculpas por toda minha indignação pois já não suporto aguentar nosso País como está!

Pela Marielle e por todas as vítimas deste caos chamado: SITUAÇÃO ATUAL DO NOSSO PAÍS, segue minha humilde declamação para o Poema do amigo Iranildo.

“Nenhum minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta!”

Marielle, José, João, Amarildo, Maria, Benjamin, todos… PRESENTE!

Se você também não aguenta assistir calado a essa guerra interna no Brasil compartilha esse vídeo! Conto com a sua força.