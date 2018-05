No Bom Jesus, Policiais do 14º BPM se emocionam com Edílson Severino

Na manhã dessa quinta-feira (03), Policiais Militares do 14º BPM, durante rondas normais, se admiram ao passar no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú e observarem um homem, em frente à sua residência, trabalhando incansavelmente.

O espanto dos policiais foi tanto, que não se contiveram e pararam para conversar com Edilson Severino, que um cidadão com deficiência física nas pernas. Eles se emocionaram com tamanha força de vontade daquele homem simples ao manusear sua enxada adaptada para limpar o terreno em frente à sua casa.

Edílson Severino superou limites e quebrou barreiras, mostrando a todos que passavam pela rua que quando se tem força de vontade e ação, nada pode nos impedir sermos úteis e fazer nossa parte.

Parabéns Edilson, parabéns policiais do 14ºBPM pela sensibilidade em admirar pessoas simples que são exemplos para todos nós!

Veja vídeo:

Via Nayn Neto