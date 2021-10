No Dia do Poeta, Produtor Cultural sai às ruas lançando o Projeto: Eu apoio a Cultura Nordestina!

Nesse dia 20 de Outubro de 2021, (DIA DO POETA), o Poeta e Produtor Cultural IRANILDO MARQUES, diante da falta de apoio dos órgãos públicos responsáveis pela Cultura, saiu à procura de APOLOGISTAS para apoiarem o seu Projeto mais recente, o VIII FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA!

Vale salientar que o VIII FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA que mesmo com seus custos reduzidos, ainda somou uma despesa de cerca de R$ 32 mil e uma receita de apenas R$ 12 mil de 02 patrocinadores e as inscrições dos poetas. Causando um prejuízo de cerca de R$ 20 mil (Vinte mil Reais).

Em apenas 2h de visitas, o poeta conseguiu abordar, conversar e realizar a divulgação e venda da Coletânea com 12 empresários amigos. “A nossa cultura vive desprezada, os órgãos Culturais do município não enxergam a nossa literatura, existe uma Lei do Livro, que não funciona em Serra Talhada, é preciso que os poetas escritores andem mendigando na porta de empresários amigos para venderem suas obras, quando conseguem lançá-las.

As pessoas também precisam acordar para apoiar a Cultura Popular, já que os órgãos públicos culturais fazem ouvido de mercador, é preciso que a população acorde para não apenas aplaudir, curtir nas redes sociais, mas, apoiar os escritores e poetas do município. Disse Marques.

Reiterando e agradecendo o apoio recebido dos amigos empresários. Veja a foto dos APOLOGISTAS do Projeto: EU APOIO A POESIA NORDESTINA!

Para participar ligue 87 999564137.

A Poesia Popular Agradece!