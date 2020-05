No dia do seu aniversário, Serra Talhada registra mais 3 novos casos do novo coronavírus

Mesmo no dia em que Serra Talhada completa 169 anos de emancipação política, a capital do xaxado contabiliza mais três novos casos confirmados do coronavírus. A informação foi feita pelo prefeito da cidade, Luciano Duque.

Durante entrevista em uma emissora de rádio, o prefeito disse que os três casos são de um caminhoneiro, um profissional da saúde e um paciente que fez seu exame quando estava no Hospital do Câncer, em Recife.

Agora Serra Talhada registra 14 casos confirmados, 11 em investigação, 29 casos descartados e 9 curas clínicas.