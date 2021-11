No Dia Nacional do Doador de Sangue, saiba quem pode doar e onde fazer a doação em PE

Para doar, é necessário ter mais de 50 quilos, estar bem alimentado e em boas condições de saúde, além de apresentar um documento original com foto, como carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou carteira de trabalho. Segundo o Hemope, crachás não são válidos.

Para evitar aglomerações durante a pandemia da Covid-19, o hemocentro agenda as doações por meio do telefone 0800 081 1535. A ligação é gratuita.

Pernambuco conta com oito sedes do Hemope na Região Metropolitana do Recife, no Agreste e no Sertão do estado. Confira abaixo o endereço de cada local e o horário de funcionamento: