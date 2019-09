‘No final vai dar tudo certo’, diz jovem que sofreu acidente em kart

Em publicação em seu perfil no Instagram, a jovem Débora Dantas, de 19 anos, compartilhou um pouco da sua rotina de recuperação em Ribeirão Preto/SP, onde está internada desde 18 de agosto após ter o couro cabeludo arrancado pelo motor de um kart em uma pista instalada em um supermercado da Zona Sul do Recife. Ela segue internada no Hospital Especializado para se recuperar do escalpelamento ocorrido em 11 de agosto.

“Sorrir para o mundo faz ele sorrir para você, seja sua felicidade e nunca desista dos seus sonhos. No final vai dar tudo certo”, disse a jovem em uma foto na qual aparece maquiada e com os curativos na cabeça, além de um picolé. “Um pedacinho do meu dia a dia para vocês”, continuou a auxiliar de ensino infantil.

Nos comentários, os seguidores da jovem elogiaram a sua força de vontade. “Você merece todo esse sorriso e ser muito e muito feliz. Boa recuperação”, desejou um internauta. “Que esse sorriso se torne rotina nos seus dias e que você esteja sempre bem e transmitindo essa energia boa”, comentou outra. “Teu sorriso transmite luz”, postou mais uma.

De acordo com o último boletim médico divulgado pelo Hospital Especializado, Débora segue em recuperação no quarto. Ela apresenta uma “excelente evolução clínica”. A jovem deve receber alta médica em outubro e, segundo o cirurgião plástico Olimpio Colichio Filho, que é diretor clínico do hospital, não terá mais cabelos naturais. De acordo com o noivo de Débora, o microempresário Eduardo Tumajan, ela deverá se mudar para São Paulo quando sair da unidade de saúde para continuar o tratamento.

