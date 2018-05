No “Maio Amarelo”, Lei Seca faz campanha educativa na escola Nova Geração e Literato em Serra Talhada

Nessa quarta-feira (09), foi realizada uma palestra na Escola Nova Geração e na Escola Literato, ministrada pelo o Cabo PM Danilo da OLS, em alusão ao maio amarelo mostrando a funcionalidade da Operação Lei Seca e a importância de um comportamento defensivo, onde foi enfatizado que a escola deve participar ativamente da educação para o trânsito, pois as crianças de hoje serão os jovens e homens do futuro, serão eles os usuários e mantenedores do trânsito, capazes de transformarem essa realidade.

Essa educação para o trânsito, além de ensinar regras, técnicas, métodos de prevenções de acidentes, deve ter a preocupação em tornar as pessoas cidadãs. Participaram desta ação preventiva 106 discentes junto aos professores e a coordenação da escola, colocando em pauta questões relativas à legislação em vigor.

Via Nayn Neto