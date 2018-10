No Sertão, Armando Monteiro participa de carreata em Serra Talhada

Cumprindo agenda no Sertão do estado, o candidato Armando Monteiro (PTB) participou de uma carreata em Serra Talhada. De acordo com a assessoria do petebista, mais de três mil pessoas participaram do ato, que percorreu as principais ruas da cidade. Organizador do evento, o prefeito da cidade, Luciano Duque (PT), ressaltou que o estado precisa “de um líder com a força e o desejo de mudar”.

“O Pernambuco que a gente vive não é esse que está na propaganda. Pernambuco vai mal. A saúde está ruim e a segurança também. Pernambuco vai mudar e a mudança vem com Armando. Eu tenho certeza que ele é o nome certo para vencer no dia 7 outubro”, disse o petista. Armando, por sua vez, agradeceu o apoio dos serra-talhadenses e lembrou a importância de Luciano Duque na campanha. “Eu senti no dia que Luciano nos apoiou que essa é uma campanha vitoriosa. Vocês me mostram que nós estamos no caminho certo. Eu quero agradecer a cada um pelo empenho e pela garra que vai nos levar à vitória no dia 7″, afirmou o petebista. A carreata terminou com o discurso de várias lideranças na sede da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB).

Do Diário de Pernambuco