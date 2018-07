No Sertão de Pernambuco, mulher tenta entrar em presídio com droga escondida na vagina

Uma mulher foi presa nesse sábado (21) tentando entrar com drogas na vagina no Presídio Advogado Brito, em São Cristóvão, Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

O efetivo do 3º Batalhão da Polícia Militar foi chamado pelos agentes penitenciários, que desconfiaram da mulher. Ao perceber a presença dos policiais, a mulher, de 46 anos, confessou que estava com 270g de maconha escondida na vagina. A droga seria para o seu companheiro, que está preso.

Tráfico de drogas

Ela foi encaminhada para o Hospital de Arcoverde. Após receber alta, foi conduzida à Delegacia, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.

