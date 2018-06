No sufoco, Brasil supera a Costa Rica e consegue primeira vitória na Copa do Mundo

O Brasil venceu a Costa Rica por 2 a 0 nesta sexta-feira, no estádio de São Petersburgo, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo Rússia 2018. Philippe Coutinho e Neymar marcaram os gols da seleção. Vetado por uma lesão muscular no quadril, o lateral-direito Danilo será substituído por Fágner, do Corinthians. Além disso, Thiago Silva foi o escolhido da vez como capitão; Marcelo levou a braçadeira na primeira partida. Na etapa inicial, a seleção novamente insistiu com jogadas pela esquerda, como Marcelo e Neymar, que sentiu dificuldade para ganhar jogadas individuais. Somente aos 40 minutos, com o lateral-esquerdo batendo de fora da área, o Brasil conseguiu testar o goleiro Keylor Navas. Gabriel Jesus teve um gol anulado por impedimento. Porém, a melhor oportunidade do primeiro tempo foi da Costa Rica, com Celso Borges batendo para fora. No intervalo, o técnico Tite mexeu na equipe. Colocou Douglas Costa no lugar de Willian, mais uma vez pouco efetivo pelo lado direito.

O Tite confirmou na véspera do jogo que o time titular será quase o mesmo que empatou com a Suíça, por 1 a 1, na estreia do Brasil no Mundial, com exceção da lateral direita: Alisson, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho, Willian e Neymar; Gabriel Jesus. O camisa 10, que ficou fora de dois dias de treinamento na semana por causa de dores no tornozelo, em consequência das 10 faltas sofridas no empate, não preocupa a comissão técnica. Fred, que foi desfalque contra os suíços, treinou normalmente nos últimos dias e deve ser opção no banco.

A Costa Rica está em último lugar no Grupo E. Perdeu por 1 a 0 para a Sérvia na estreia, gol de Kolarov. O Brasil, por sua vez, decepcionou em seu primeiro jogo, marcando primeiro com Coutinho, mas sofrendo o empate em polêmico gol de Zuber. Os suíços enfrentam os sérvios também nesta sexta, às 15h (horário de Brasília).

Do El País