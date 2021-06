Noronha será a primeira localidade pernambucana 100% vacinada

O Governo de Pernambuco vai enviar cerca de mil doses de vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca/Fiocruz à Ilha de Fernando de Noronha, com o objetivo de assegurar a conclusão da imunização de todos os habitantes maiores de 18 anos. O anúncio foi feito pelo governador Paulo Câmara, em pronunciamento hoje.

“Fernando de Noronha será a primeira localidade pernambucana com 100% da população imunizada, a partir dessa faixa etária, o que dará mais segurança para a retomada do turismo, principal atividade econômica da ilha”, destacou Paulo Câmara.

Ainda durante o pronunciamento, o governador contou que recebeu, na manhã de desta sexta-feira, a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O imunizante aplicado foi o da AstraZeneca/Fiocruz, no posto de vacinação drive-thru da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no bairro de Dois Irmãos, no Recife.

Paulo Câmara lembrou que somente com uma porcentagem muito maior do que os atuais 12% da população brasileira vacinada, a sociedade terá segurança para tirar as máscaras da rotina. “É o que a ciência diz, e é o que deve nos orientar. Mais de dois milhões e duzentos mil pernambucanos tomaram pelo menos uma dose da vacina. Apesar da imunização, todos nós precisamos manter os cuidados preventivos, e o mais importante deles é continuar usando máscara”, finalizou.

DO blogdomagno