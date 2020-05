Nos braços da mãe, bebê serra-talhadense deixa hospital no Recife curado da Covid-19

Um dia de comemoração no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), em Santo Amaro, na área central do Recife. Heitor, de 3 meses, deixou a unidade, nesta quarta-feira (27), e a equipe médica atestou que ele está curado da Covid-19.

Sob aplausos de médicos e enfermeiros, o bebê saiu nos braços da mãe, Maria José, de 17 anos. A equipe fez questão de participar dos festejos que marcaram a alta.

No dia 16 de maio, Heitor superou uma etapa importante do tratamento para a doença, quando deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Huoc. Ele ficou lá durante 37 dias. Na ocasião, a mãe declarou que Deus havia dado o menino a ela duas vezes.

Natural de Serra Talhada, no Sertão, o bebê chegou ao hospital no fim de março. Ele ficou em estado grave. No dia da saída da UTI, a comemoração também foi grande.

Desde que deixou a unidade de terapia intensiva, Heitor passou pela segunda fase da recuperação, em uma enfermaria, que durou 12 dias.

Fora da UTI



No dia da alta da UTI, a mãe de Heitor contou como se sentiu ao ter que levar o bebê para o hospital. Maria José disse que o filho deu entrada em 8 de março.

Com apenas três dias de vida, segundo ela, a criança passou por uma grande luta contra a Covid-19 Para a mãe, ver ele na UTI, cheio de aparelhos, tomar vários remédios, deu uma tristeza enorme.

A médica Cláudia Abreu, que cuidou do bebê, disse, no dia da alta da UTI, que o quadro dele era grave. Heitor foi entubado e, durante o internamento, teve duas paradas cardiorrespiratórias e infecções, mas conseguiu vencer.

