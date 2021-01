Nota de apelo ao presidente da Câmara Municipal de Flores-PE

Gostaria por meio desse meio de comunicação, fazer um apelo e ao mesmo tempo tentar conscientizar as autoridades da Câmara Municipal de Flores, sobre a importância da convocação dos aprovados no último concurso, sendo que atualmente não consta no quadro de servidores do órgão, nenhum funcionário efetivo, aprovado por meio de concurso na Câmara. O presente concurso foi realizado dia 15/03/2020 e homologado dia 21/07/2020, concurso feito para preenchimento de apenas 10 vagas, mas até agora não foi nomeado ninguém. Temos conhecimento que o concurso encontra-se dentro do prazo legal, também leva-se em conta a questão de alguns decretos que suspenderam as nomeações em concursos, devido a pandemia do corona vírus, porém a intensão da nota é apenas tentar sensibilizar a autoridade competente, de que existe uma ansiedade muito grande para os aprovados no concurso tomarem posse, a pandemia deixou muitas pessoas desempregadas que sonham em voltar a trabalhar, por isso é de extrema importância para quem prestou esse concurso, ser nomeado, se possível de forma mais rápida, até porque o número de vagas é muito pequeno, não que existe um impedimento grande para que essas convocações aconteçam, isso seria bom para os servidores convocados, bom para a Câmara de Vereadores que irá mostrar sua transparência em relação ao concurso e sua boa vontade em melhorar seus serviços internos através de servidores devidamente qualificados e bom também para toda a sociedade do município de Flores, pois o servidor público é quem promove os serviços essenciais para a administração pública. Peço ao senhor presidente que analise o caso com serenidade, pois com isso todos só temos a ganhar.

Desde já, deixo meus votos de estima consideração a toda sociedade de FLORES-PE.”

Nota enviada por um membro da comissão de aprovados no Concurso.