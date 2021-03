Notícias indicam anuncio de lockdown em PE

Auxiliares estaduais e jornalistas ouvidos pelo blog dão como certo o anúncio de um lockdown de 15 dias em Pernambuco. O anúncio será feito ainda hoje pelo Governador Paulo Câmara. A argumentação é de que o sistema de saúde está a beira do colapso. Auxiliar importante do governo diz que a paralisação será iniciada quarta, dia 17.

O Blog de Jamildo indica que nos bastidores do governo, não está descartado um endurecimento das medidas restritivas, e as chances de não haver renovação do decreto pelo menos nos parâmetros atuais são remotas diante dos indicadores recentes da covid-19 no estado.

Está em vigor no estado, desde o dia 3 e até 17 de março – próxima quarta-feira, a determinação para que apenas as atividades funcionem aos sábados e domingos (o dia inteiro) e entre as 20h e 5h nos dias úteis. Nos finais de semana, apenas serviços essenciais podem funcionar, e parques, clubes e praias são fechados aos sábados e domingos.

De segunda a sexta, entre 20h e 5h, apenas serviços essenciais poderão funcionar, como hospitais, padarias, supermercados, farmácias, depósitos de água e gás, postos de gasolina, serviços de telefonia e de segurança, por exemplo. Em pronunciamento no sábado, o governador Paulo Câmara alertou que “se a situação continuar se agravando, teremos medidas restritivas mais duras nos próximos dias”.

Do Nill Júnior