Notificações de dengue, zika e chikungunya crescem 155,6% em Pernambuco

Pernambuco teve um aumento de 155,6% nos casos notificados de dengue, zika e chikungunya na comparação entre 2019 e o ano anterior. O boletim da Secretaria de Saúde, divulgado nesta quarta-feira (10), traz 58.058 casos suspeitos das três doenças no estado registrados até o sábado (7). No mesmo período de 2018, eram 22.714 notificações.

Também foram notificadas 92 mortes por arboviroses, que são as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, no estado. Duas delas foram confirmadas por exames laboratoriais. Uma das mortes foi no Recife e a outra em Bom Conselho, no Agreste do estado. Nos dois casos, segundo a Secretaria de Saúde, foi confirmado que a dengue foi a causa da morte.

Todos os 184 municípios pernambucanos e a ilha de Fernando de Noronha registraram casos suspeitos de dengue neste ano. Os dados do Ministério da Saúde, também divulgados nesta quarta, revelam que os casos de dengue cresceram sete vezes em todo o país.

Os casos de chikungunya foram registrados em 141 municípios do estado e os de zika em 114. Além disso, 543 gestantes apresentaram manchas vermelhas na pele, que podem ser sinal de zika.

O boletim desta quarta também traz os dados do Índice de Infestação Predial do Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti, que avalia a probabilidade de um município ter um surto de arboviroses. Confira:

62 municípios em situação de risco de surto

98 municípios em situação de alerta

24 municípios em situação satisfatória

Prevenção Evitar a proliferação do mosquito transmissor das arboviroses é uma missão de todos. É o que defende um grupo de jovens do bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife. Os cinco tiveram dengue e, para conscientizar os vizinhos, criaram uma cartilha e uma música, no estilo passinho. “Se na sua casa tem água acumulada / Chama os cinco elementos pra dar uma limpada / O combate a dengue é uma tarefa de casa / Pega a garrafa, coloca virada / Se não, o mosquito vem e te dá uma picada”, diz um trecho do passinho.