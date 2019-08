Nova sede da UPE em Serra Talhada será inaugurada

A sede definitiva da Universidade de Pernambuco (UPE) em Serra Talhada, Sertão do estado, será inaugurada nesta sexta-feira (16). A ação faz parte da programação da quarta edição do Seminário Todos por Pernambuco, que tem o objetivo de prestar contas à população do que foi feito nos últimos dois anos e do que ainda será feito ao longo da atual gestão. Após a inauguração, o governador Paulo Câmara participa, às 19h, da solenidade de colação de grau da primeira turma de medicina do campus da UPE.

Com uma área de 3.324,23 m², contemplando biblioteca, auditório, espaço de convivência, almoxarifado, secretaria/escolaridade, laboratórios, salas de aula, de professor, de coordenação e de tutorias, o novo equipamento vai atender ao curso de bacharelado em medicina, beneficiando mais de 100 alunos dos 23 municípios do Sertão do Pajeú. Foram investidos cerca de R$ 5,2 milhões no prédio doado pelo Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA).

“Com a inauguração do prédio definitivo do campus, a UPE terá condições de abrir novos cursos, em especial na área de saúde, e transformar a região num polo médico”, destaca o reitor da instituição, professor Pedro Falcão. “Esse é o esforço da gestão de Pernambuco para qualificar e interiorizar o ensino em todo o estado”, ressalta o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Aluisio Lessa.

Estrutura

O novo prédio tem quatro pavimentos com elevador, com estacionamento com capacidade para 70 veículos e estacionamento de motos com capacidade para 78 motocicletas.

Pavimento térreo: Biblioteca, Auditório capacidade para 250 pessoas, área de convivência, secretaria/escolaridade, almoxarifado, bateria de WC masculino/feminino e sala técnica;

Primeiro pavimento: Laboratório de Microparasitologia, Laboratório de Microscopia, Laboratório de Bioquímica, Laboratório de Anatomia e Laboratório de habilidades contendo: consultórios, enfermaria, sala de operação, sala de emergência, camarim dos simuladores, sala de comunicação, sala do professor e bateria de WC masculino/feminino e sala técnica;

Segundo pavimento: oito salas de aulas, com bateria de WC masculino/feminino e sala técnica;

Terceiro pavimento: 13 salas de professores, três salas de coordenação, nove salas tutorias, um sala de aula e um laboratório de informática e bateria de WC masculino/feminino e sala técnica.