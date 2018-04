Nove famílias ficam desalojadas após chover 87% do esperado para abril em Caruaru, diz Defesa Civil

Nove famílias ficaram desalojadas após chuvas de 72 mm em um período de 12 horas, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O esperado de chuva para todo o mês de abril era 82,5 mm. Em 12 horas, choveu 87% deste valor, conforme a Defesa Civil.

Através de nota, a Prefeitura de Caruaru informou que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos tem feito o acompanhamento das famílias nos bairros do Salgado e Petrópolis, atingidas pelas chuvas, e demais áreas identificadas pela Defesa Civil do município. As equipes realizaram na manhã deste sábado (14), o levantamento dessas famílias para prestar a assistência necessária com fornecimento de colchões, lençóis, cestas básicas, água e emissão da segunda via de documentos. Os kits de limpeza já começaram a ser distribuídos.

As equipes da Defesa Civil continuam fazendo o levantamento dos estragos no município e estiveram neste sábado (14) no bairro Petrópolis, percorrendo as ruas Sanharó, Manoel Lopes, Travessa Cícero José Dutra e Comunidade de Salgadinho.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a previsão é de que continue chovendo ao longo do fim de semana na região.

Confira na reportagem mostrada no ABTV 1ª Edição deste sábado (14). (G1)