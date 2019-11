Nove pessoas ficam feridas após ônibus sair da BR-104 em PE

Nove pessoas ficaram feridas em um acidente nesse domingo (24), na BR-104, em Toritama, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas tinham ido para o Moda Center Santa Cruz, em Santa Cruz do Capibaribe, e voltavam para o Recife quando o acidente aconteceu.

Ainda segundo a PRF, o motorista de um ônibus informou que saiu da pista para não colidir de frente com um carro, que estava realizando uma ultrapassagem.

Os feridos foram socorridos para os hospitais de Taquaritinga do Norte e de Santa Cruz do Capibaribe. O motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. (G1)