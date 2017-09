Novo boletim médico diz que Alexandre Farias continua apresentando melhoras

No nono dia de internação, o jornalista Alexandre Farias continua apresentando melhoras. É o que mostra o novo boletim divulgado no fim da tarde desta segunda-feira (25). De acordo com os médicos da Unimed, a traqueostomia realizada no último sábado (23) não apresentou nenhuma intercorrência.

Segundo o boletim, a diminuição da sedação está sendo realizada de acordo com a evolução do quadro neurológico. A equipe de neurocirurgiões ainda informou que avalia diariamente a possibilidade da retirada do PIC (sensor que mede a pressão intracraniana) e da DVE (dispositivo para drenagem e controle da hemorragia cerebral).

Os sistemas renal, cardíaco e pulmonal seguem normais. Um novo boletim médico será divulgado na terça-feira (26).

Do G1 Caruaru