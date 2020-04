Novo coronavírus se espalha por municípios de Pernambuco

Há cerca de uma semana, ao comentar haver certo relaxamento nas populações mais afastadas da Capital acerca do isolamento social – medida adotada para tentar conter a disseminação do novo coronavírus no Estado -, o secretário de Saúde de Pernambuco foi categórico. “A doença vai chegar também ao Interior”, disse André Longo, no dia 1º de abril.

Na ocasião, 12 municípios tinham casos confirmados de pacientes infectados com o novo coronavírus. Seis dias depois, esse número é mais que o dobro, reforçando a capacidade que o vírus tem de se alastrar rapidamente. Somente nas últimas 24 horas, oito municípios foram inseridos no boletim oficial da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). São eles: Igarassu, Moreno, Catende, Macaparana, Vitória de Santo Antão, Bom Jardim, Salgueiro e Timbaúba. Alguns, inclusive, já registram mortes em decorrência do vírus.

Diante do cenário, o gestor voltou a tocar no assunto nesta terça-feira (7). “É inevitável que chegue em todas as regiões e municípios do Estado. Na fase que estamos entrando (aceleração descontrolada), a curva pode ser mais ou menos íngreme, vai depender do comportamento social. Temos visto um relaxamento maior no Interior, as aglomerações que têm que parar. É o dia de hoje que vai determinar os 15 dias à frente”, ressaltou André Longo.

O secretário de Saúde do Recife, Jailson Correia, reforçou o discurso e esclareceu que é preciso desmistificar algumas coisas com relação à Covid-19. “Os primeiros casos do Brasil foram de pessoas que voltaram do exterior, sobretudo da Itália. No Recife foi assim também, mas, à medida em que o tempo passa, começamos a perceber casos em bairros mais populares e também a interiorização dos casos. Fico impressionado como algumas pessoas ainda alimentam a ideia de que regiões de clima mais árido estariam mais livres da doença. Não há nenhum elemento científico que embase isso e estamos muito preocupados com a adesão (ao isolamento). A única forma de enfrentar o vírus no momento é com o isolamento social”, explicou.

Casos em Pernambuco

I Região de Saúde

Cabo de Santo Agostinho 6

Camaragibe 10

Jaboatão dos Guararapes 24

Igarassu 1

Ilha de Fernando de Noronha 14

Moreno 2

Olinda 18

Paulista 8

Recife 221

São Lourenço da Mata 14

Vitória de Santo Antão 3

II Região de Saúde

Bom Jardim 1

Lagoa do Carro 1

Paudalho 4

III Região de Saúde

Catende 1

Palmares 2

IV Região de Saúde 5

Belo Jardim 1

Caruaru 3

Cachoeririnha 1

VII Região de Saúde

Salgueiro 1

VIII Região de Saúde

Petrolina 3

IX Região de Saúde

Ipubi 1

XII Região de Saúde

Aliança 1

Goiana 2

Macaparana 1

Timbaúba 1

Outros estados 4

Outros países 3

Fonte: Folha de Pernambuco