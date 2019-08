Novo prédio da UPE em Serra Talhada é inaugurado

O prédio definitivo do campus de Serra Talhada da Universidade de Pernambuco (UPE), que formou nesta semana a primeira turma de medicina, foi inaugurado nesta sexta-feira (16). O governador Paulo Câmara participou da inauguração e da colação de grau dos 20 formandos. A nova estrutura da UPE – que beneficiará 24 cidades pernambucanas, além de estudantes do Ceará, Bahia e Sergipe – recebeu um investimento de R$ 5,2 milhões.

Na cerimônia de inauguração, o governador ainda assinou ordens de serviço para a implantação de sistemas adutores nos campus da UPE, da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e do Instituto Federal Sertão de Pernambuco, beneficiando cerca de 14 mil alunos e funcionários.

“É importante destacar que, em meio a tantos desafios, estamos conseguindo avançar em sonhos antigos para a população de Pernambuco. Tomar a decisão de interiorizar o ensino superior e trazer cursos que exigem uma complexidade maior, como o de medicina, e esse sonho se tornar realidade depois de seis anos me deixa muito orgulhoso”, afirmou Paulo Câmara.

De acordo com o governador, no início de 2020, o Hospital Geral do Sertão terá a primeira etapa entregue e será uma referência importante para o curso de medicina da UPE. “Também vamos iniciar as residências médicas aqui em Serra Talhada e isso será importante para a fixação dos médicos no interior do estado. Para mim, não há prioridade maior do que investir na educação”, disse.

O reitor da UPE, Pedro Falcão, destacou que o curso representa a oportunidade de as pessoas do interior se formarem e se especializarem em suas cidades. “O que era um sonho para muitos, hoje, é realidade. Com certeza, nossa equipe vai trabalhar para trazer outros cursos superiores”, garantiu.

Atualmente, a unidade da instituição conta com 111 alunos matriculados e 21 docentes efetivos. A inauguração cria condições para a abertura de novos cursos, em especial na área de saúde, caminhando para transformar a região num polo médico. Com 3,3 mil metros quadrados, a nova unidade conta com biblioteca, auditório, área de convivência, almoxarifado, secretaria/escolaridade, laboratórios, salas de aula, salas de professores, sala de coordenação e sala de tutorias.

Entre os municípios beneficiados com a nova estrutura da UPE estão Arcoverde, Belém de São Francisco, Cabrobó, Carnaíba, Caruaru, Ibimirim, Lagoa Grande, Limoeiro, Petrolina, Recife, São José do Egito, Serra Talhada, Surubim, São Lourenço da Mata, Santa Terezinha, Princesa Izabel, além dos estados do Ceará, Bahia e Sergipe (alunos matriculados); São José do Belmonte, Mirandiba, Carnaubeira da Penha, Floresta, Santa Cruz da Baixa Verde, Calumbi, Betânia (municípios circunvizinhos).

O secretário de Ciência e Tecnologia, Aluísio Lessa, frisou a importância de um ambiente universitário no interior do Estado. “O que estamos fazendo é levar vida à vida das pessoas. Com essa nova estrutura, grandes profissionais da medicina surgirão para melhorar a qualidade da saúde pública da região”, pontuou.