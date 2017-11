Novo problema na Adutora do Pajeú deixa Serra Talhada e outros nove municípios sem água

A Compesa informou que a Adutora do Pajeú apresentou novo estouramento entre as Estações Elevatórias 03 e a 04.

Com isso, foi paralisado o abastecimento nas cidades de Serra Talhada, Tabira, Flores, Carnaíba, Quixaba, São José do Egito, Tuparetama, Iguaracy, Ingazeira e Jabitaca.

Ainda haverá redução da vazão em Afogados da Ingazeira e Tabira. Equipes já estão no local para buscar resolver o problema.

Veja a nota da Compesa:

A Compesa informa que no início da noite do último sábado, 18, houve uma queda de energia entre as estações de bombeamento 3 e 4 da Adutora do Pajeú, no Sertão do Estado, que provocou o desacoplamento da adutora e, consequentemente, a interrupção do fornecimento de água para os seguintes municípios do Pajeú:

Serra Talhada, Carnaíba, Quixaba, Tabira, Afogados da Ingazeira, Flores, São José do Egito, Tuparetama, Ingazeira, Iguaracy e os distritos de Jabitacá, Canaã e Carqueja.

A Compesa já acionou a Celpe e técnicos da Companhia estão se dirigindo ao local para verificar se houve danos aos conjuntos motorbomba das estações.

Além disso, será preciso realinhar a adutora para que o fornecimento seja restabelecido. “Não é um trabalho simples, mas acredito que o até o final da tarde desta segunda o serviço seja finalizado”, informou o Gerente de Unidade de Negócios da Compesa, Luciano Freitas.

A partir da conclusão, o fornecimento será restabelecido conforme cronograma de abastecimento de cada cidade.

Via Nill Júnior