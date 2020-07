Novo vírus da gripe em porcos com potencial pandêmico é encontrado na China

Um novo vírus da gripe foi encontrado em porcos na China com potencial para provocar uma pandemia, de acordo com um estudo. Segundo esse estudo, o vírus precisa ser monitorado, mas ainda não há nenhuma ameaça iminente.

Esse vírus pode se tornar infeccioso para seres humanos. Os cientistas avaliam a possibilidade de ocorrer uma mutação maior e se espalhar entre as pessoas.

A equipe de pesquisadores chineses analisou vírus de gripe que foi encontrado em porcos nos anos de 2011 a 2018. Conforme o estudo publicado no periódico científico norte-americano Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), foi encontrada uma cepa que possui “as características essenciais de um candidato a vírus pandêmico”.

Segundo os autores, alguns trabalhadores de criadouros de porcos apresentaram níveis elevados do vírus no sangue.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) realizará uma análise do estudo chinês com cuidado, segundo o porta-voz, Christian Lindmeier. “Também ressalta que não podemos baixar a guarda diante da gripe e que precisamos ficar atentos e manter a vigilância mesmo durante a pandemia de coronavírus”, acrescentou.