Novos voos disponíveis para Pernambuco a partir de novembro. Obra do aeroporto de Serra Talhada segue em ritmo acelerado

Uma série de novos voos, com destinos nacionais e internacionais, será disponibilizada para Pernambuco a partir do mês que vem. O anúncio foi feito nessa segunda-feira (23), logo depois da reunião entre o presidente da Gol Linhas Aéreas, Sergio Kakinoff, com o governador Paulo Câmara. As novas opções coincidem com o avanço das obras do aeroporto de Serra Talhada, no Sertão do estado.

Para o mês que vem, estarão disponíveis os voos de Recife para o Aeroporto de Congonhas e o de Petrolina para Guarulhos. Voos diretos para Belém, Porto Alegre e Vitória também foram anunciados. Córdoba, na Argentina, também terá voo direto partindo do Recife. Os voos para Buenos Aires também serão reforçados.

Serra Talhada

Na última quarta-feira (18), o Secretário Executivo de Transportes, Antônio Cavalcanti Júnior, se reuniu com representantes da Secretaria de Transportes e de Turismo. Também participou da reunião a companhia aérea Azul. O objetivo foi discutir as operações para o futuro aeroporto de Serra Talhada. O governo do estado investiu R$ 15 milhões no projeto, que conta com mais R$ 35 milhões do Ministério dos Transportes. De acordo com o Secretário, o terminal de passageiros ficará pronto até o fim de dezembro.

Do JC Online