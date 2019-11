Número de casos confirmados de sarampo sobe de 127 para 151 em uma semana

Subiu para 151 o número de casos confirmados de sarampo, em Pernambuco, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), nessa quarta-feira (27). São 24 novas confirmações em uma semana, já que, no dia 20 de novembro, havia 127 confirmações para a doença. No sábado (30), ocorre o Dia D da campanha de vacinação para adultos de 20 a 29 anos.

Os dados divulgados pela SES se referem até o dia 16 de novembro. Ao todo, houve 1.093 notificações de sarampo no estado. Desses, além das confirmações, 490 casos foram descartados. Os outros seguem em investigação ou tiveram resultado de exame laboratorial inconclusivo.

A única morte por sarampo contabilizada no estado foi a de um bebê de 7 meses, em Taquaritinga do Norte, no Agreste. Os casos de sarampo foram registrados em 12 cidades. Paulista, no Grande Recife, que não tinha casos até a semana anterior, anunciou a primeira confirmação.

Confira os municípios: Bezerros (1), Brejo da Madre de Deus (8), Caruaru (18), Gravatá (3), Frei Miguelinho (1), Jaboatão dos Guararapes (1), Paulista (1), Recife (9), Santa Cruz do Capibaribe (46), Taquaritinga do Norte (34), Toritama (14) e Vertentes (15).

A Secretaria de Saúde informou, ainda, que a investigação dos casos e vacinação de bloqueio, ações de vigilância epidemiológica, bem como a assistência ao paciente, são iniciadas logo após a notificação do caso, independente do resultado do exame laboratorial.

Essas medidas são realizadas para evitar o agravamento dos casos e propagação da doença. (G1)