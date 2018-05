Número de homicídios em PE reduz 30,74% em abril de 2018; média é de 11,86 assassinatos por dia

Em abril de 2018, Pernambuco contabilizou 356 homicídios, segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS). O índice é 30,74% menor que o registrado no mesmo mês em 2017, quando houve 514 assassinatos no estado. Os números dos chamados Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) foram divulgados pelo governo estadual nessa terça-feira (15).

Entre janeiro e abril deste ano, Pernambuco registrou 1.590 mortes violentas, o que significa uma diminuição de 21,98% em comparação aos 2.038 homicídios contabilizados no mesmo período no ano passado.

Em março de 2018, foram registrados 366 assassinatos ao longo dos 31 dias do mês em Pernambuco, o que equivale a uma redução de 33,5% em comparação ao mesmo mês em 2017, quando foram assassinadas 551 pessoas no estado.

Segundo a SDS, o envolvimento com o tráfico de drogas, atividades criminosas ou acertos de contas motivaram 73,31% dos 356 CVLIs registrados em abril de 2018 no estado. Do total de homicídios, 49 pessoas perderam a vida em conflitos em comunidades, nove mortes foram causadas por conflitos afetivos ou familiares (sem incluir feminicídios) e 13 resultaram de roubos seguidos por mortes.

Durante abril deste ano, 13 mulheres foram mortas, e uma dessas mortes foi tipificada como feminicídio, como são chamados os casos em que o assassinato ocorre pelo fato de a vítima ser mulher. O referido mês, segundo a SDS, teve o menor número de mulheres assassinadas desde maio de 2014, quando houve 12 vítimas de CVLI do sexo feminino.

As polícias de Pernambuco apreenderam, em abril deste ano, 541 armas e prenderam 2.622 acusados de crimes. As autuações por ato infracional chegaram a 471 no mês citado.

Roubos

Em abril de 2018, Pernambuco contabilizou uma média diária de 254,86 casos de roubo, incluindo investidas criminosas contra ônibus, bancos, de veículos, de celulares, entre outros.

Ao todo, foram 7.646 casos dos chamados Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs), o que representa uma média de 10,61 roubos a cada hora do referido mês no estado. Segundo a SDS, isso equivale a uma queda de 24% em relação a abril de 2017, que teve 10.068 ocorrências.