Número de roubos cai 21,7% em 2018, diz Governo de Pernambuco

Em 2018, Pernambuco registrou 94.356 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CPVs). Segundo os dados da Secretaria de Defesa Social (SDS), divulgados nesta segunda-feira (14), isso representa uma média diária de 258 assaltos a pessoas, bancos, ônibus, além de roubos de cargas e veículos. O governo aponta uma redução de 21,7% em relação a 2017, quando houve 120.570 notificações.

A SDS também divulgou as estatísticas referentes a dezembro de 2018, quando foram notificados 6.653 roubos. O governo aponta uma queda de 18% em relação ao mesmo mês de 2017, quando o estado registrou 8.116 crimes contra o patrimônio. Segundo o governo, foi o 16º mês seguido de redução nos CVPs.

De acordo com o Governo de Pernambuco, a queda de registros de crimes contra o patrimônio ocorreu em todas as regiões. No Agreste, aponta o estado, houve a maior redução do número de casos, com 26,8%. Em 2018, foram notificados naquela região 16.173 ações criminosas, contra 22.095, em 2017.

Os dados da SDS mostram, ainda, que na Região Metropolitana do Recife, sem contar a capital, a redução nos CVPs foi de 22,21%. Foram registrados 28.197 casos no ano passado e 36.249, em 2017.

No ano passado, o Sertão teve, ao todo, 5.262 roubos, uma redução de 19,53% quando comparado com 2017, que teve 6.539. Na Zona da Mata, a queda foi de 17,95%. Foram 12.050 casos, em 2018, e 14.686, em 2017.

No Recife, o número de roubos caiu 20,31% em todo o ano passado. No total, foram 32.674 ocorrências registradas durante os 12 meses de 2018, contra 41.001 notificadas de janeiro a dezembro de 2017.

Em 2018, a SDS destacou que as polícias Militar e Civil prenderam 44 mil pessoas, sendo 33 mil em flagrante. Entre janeiro e dezembro do ano passado, o governo notificou a apreensão de 6.800 armas de fogo.

Dezembro

Em dezembro de 2018, houve 2.342 casos na capital. A queda, segundo a SDS, chegou a 10,71% em relação a dezembro de 2017, quando a secretaria registrou 2.623 crimes.

No último mês do ano passado, em comparação com dezembro do ano anterior, o Agreste também liderou o percentual de redução, com 32,71%. Foram 1.541 casos, em 2017, e 1.037, no ano passado.

A segunda maior queda ocorreu no Sertão (22,75%), No Grande Recife, sem contra a capital, a diminuição foi de 16,77%. Na Zona da Mata, a queda chegou a 15,54%.

Detalhes

A SDS destacou que, em 2018, foi registrado o menor índice de roubos e furtos de celulares em três anos. Na soma do período compreendido entre janeiro e dezembro, a redução desse tipo de crime foi de 25%. Foram 35.599 casos em 2018, contra 47.746 notificados em 2017.

Em relação a roubos a ônibus, Pernambuco registrou 914 ocorrências, entre janeiro e dezembro do ano passado, contra 1.411 no mesmo período de 2017. A redução chega a 35,2%, de acordo com a SDS.

Em dezembro, aponta o governo, essa redução foi de 26,5%, caindo de 83 ocorrências registradas no mês, em 2017, para 61 notificadas no último mês de 2018.

Ainda segundo o estado, as ações da Força-Tarefa de Bancos foram responsáveis pela redução de 24% nas ocorrências contra caixas eletrônicos e carros-fortes, no Estado, em 2018. Ao todo, foram 71 casos nesse período, 22 a menos do que no ano anterior (93).

A SDS informou, ainda, que, entre janeiro e dezembro do ano passado, 15.475 casos de roubos de carros foram registrados, contra 19.700, em 2017. Isso representa uma queda de 21,45% nas estatísticas desse tipo de crime.

Nos 12 meses de 2018, a SDS notificou a redução de 15% no número de roubos de cargas. Foram 574 ocorrências, em 2018, contra 673 no anterior. Considerando os casos de furtos, em que não há violência, a redução em todo o ano passado, em relação a 2017, foi de 52%. (G1)