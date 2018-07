Número de roubos em Pernambuco cai 21,94% no primeiro semestre de 2018

O primeiro semestre de 2018 terminou com uma queda de 21,94% no número de roubos em Pernambuco, segundo a Secretaria de Defesa Social. Os dados divulgados nessa quinta-feira (12) mostram que o estado registrou 49.824 ocorrências de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), o que corresponde a uma redução de 14.003 casos em comparação ao mesmo período em 2017.

A diminuição foi identificada em todas as regiões do estado: 21,55% na Zona da Mata, 19,44% no Agreste e 13,22% no Sertão. Na Região Metropolitana do Recife, a redução registrada foi de 23,84%, já que foram contabilizados 19.211 roubos no primeiro semestre de 2017 contra 14.631 na metade inicial de 2018.

Em relação a junho deste ano, foi identificada uma redução de 20,39% no número de roubos no comparativo com o mesmo mês no ano passado, que caiu de 10.256 para 8.165 casos. Também na comparação entre os meses de junho em 2017 e 2018, houve queda de 30,66% no Sertão; 22,53% no Grande Recife; 21,54% no Agreste; e 15,16% na Zona da Mata.

A secretaria atribui o resultado positivo ao aumento do efetivo policial iniciado em setembro de 2017. Desde então, o estado colocou mais 2,8 mil policiais nas ruas, 1,3 mil novos profissionais nas polícias Civil e Científica e 278 novos bombeiros militares.

Outros dados do levantamento

O número de pessoas autuadas em flagrante subiu 41% no primeiro semestre deste ano, com 15.706 prisões contra 11.115 no mesmo período de 2017.

O número de assaltos a ônibus caiu 48%: de janeiro a junho do ano passado, foram registradas 844 ocorrências contra 439 no primeiro semestre de 2018.

O programa Alerta Celular, lançado no ano passado, recuperou 2.406 aparelhos de celulares roubados no primeiro semestre deste ano em Pernambuco, número 610% superior ao registrado no mesmo período de 2017.

O estado também apontou uma queda de 27% no número de roubos de celulares neste ano em comparação com a metade inicial de 2017.

No comparativo entre os meses de janeiro e junho de 2017 e 2018, foi registrada uma diminuição de 19,6% em roubos de carros em Pernambuco.

O número de roubos de cargas teve uma queda de 16% entre janeiro e junho deste ano no estado.

Houve a diminuição de 33% de crimes contra instituições financeiras (bancos, carros-fortes e caixas eletrônicos) em Pernambuco: foram 52 ocorrências no primeiro semestre de 2017 contra 35 na metade inicial deste ano.

Do G1