O número de vítimas fatais na epidemia viral na China aumentou para 212 pessoas, com 8.900 casos confirmados, anunciaram autoridades locais nesta sexta (noite de quinta-feira, 30, no Brasil).

De acordo com o último balanço, morreram nesta quinta 42 pessoas na província de Hubei, no centro do país, onde foram reportados 1.200 novos casos em um dia em que a OMS decretou emergência internacional pelo novo coronavírus.