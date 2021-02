Nutrólogo de Caruaru explica sobre benefícios e riscos do jejum intermitente

Segundo o nutrólogo, o jejum intermitente é um método de dieta em que pode-se ficar longas horas do dia sem comer. Os benefícios vão desde a perda de peso a reduzir o risco de doenças do coração.

“O jejum é um método que muitas pessoas usam com o objetivo de perder peso. Ele visa intercalar períodos de jejum com períodos de alimentação. O objetivo é fazer com que o corpo utilize e queime os estoques de gordura, fazendo com que haja perda de massa gorda”, explica.