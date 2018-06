O coordenador e produtor do Miss Pernambuco, Miguel Braga, enaltece o trabalho da APAE de Serra Talhada

A noite de aclamação de Tallita Martins, ao Miss Pernambuco Mundo 2018, contou com a presença do coordenador e produtor do Miss Pernambuco, Miguel Braga.

O evento foi realizado pela modelo Serra-Talhadense e contou com o apoio da APAE de Serra Talhada e da RD Produções.

Miguel Braga, que há mais de 28 anos trabalha no mundo miss, disse ter deixando Serra Talhada “apaexonado”, expressão usada nas campanhas publicitárias da instituição.

Confira na íntegra a nota de Braga, enviada para o nosso blog:

A Noite de 09 de junho poder ser definida em duas palavras, RESPEITO e GRATIDÃO.

Respeito porque num mundo globalizado como o que vivemos atualmente, o que mais vemos são as diferenças, elas começam simples como no modo de vestir, no de se portar, no jeito de falar, na forma de ver o mundo, e por aí vai… São diferenças e mais diferenças; até porque, ninguém é igual. E ontem assistimos essas diferenças terem algo em comum, “O Respeito” a APAE de Serra Talhada deu uma aula de respeito ao ser humano, o trabalho realizado pelos profissionais desta instituição é muito mas que didático, é amor, dedicação e respeito.

Gratidão pela oportunidade de vivenciar essa experiência de estar literalmente APAEXONADO por essa instituição e pelo trabalho de todos os profissionais da APAE Serra Talhada, em especial meu muito o obrigado ao senhor presidente Silberto Fortunato, pelo carinho como recebeu a equipe do Miss Pernambuco Mundo.

Estaremos levando para o Concurso Miss Brasil Mundo 2018, no mês de agosto, como projeto social de Pernambuco na disputa do certame, as inúmeras oportunidades de vida, dada pela equipe da APAE – Serra Talhada, em uma demonstração de RESPEITO às diferenças. Quando olhamos uma criança ela inspira dois sentimentos, ternura pelo que é, e respeito pelo que pode ser.

Parabéns a todos envolvidos neste trabalho de transformações de vidas no sertão de Pernambuco.

Miguel Braga – Coordenador e Produtor do Miss Pernambuco.