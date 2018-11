O fato e a foto: super nuvem anunciou temporal em Serra Talhada

O registro foi enviado pelo comunicador da Serra FM e leitor do blog de Nill Júnior, Genilson Dias. Ele mostra a chegada da nuvem carregada que causou uma forte chuva na Capital do Xaxado ontem. O blog buscou o autor da imagem, mas ainda não o identificou. “Colocaram no grupo da Rádio Serra FM. Já tentei não consegui”, disse o comunicador.

A chuva foi forte e alguns bairros sofrem com alagamentos e água invadindo as casas. Vídeos da enxurrada tomaram a internet. A Defesa Civil de Serra Talhada informa que as chuvas caem em concentração acima da média. “Em caso de emergência a população deve ligar para 87 9-9626-2505 ou 9-9608-3139”, diz em comunicado.

Nesta terça, a CDL terá uma reunião na prefeitura para discutir os impactos dos alagamentos pela cidade. Segundo números preliminares informados por internautas, no acumulado até o dia 23 de novembro foram 482,5 milímetros. Nos dias 24 e 26 de novembro choveram 128,2 milímetros.

De Nill Júnior