O GOLPE – CONHEÇA A FAXINEIRA QUE ROUBOU CAMISINHA USADA POR MILIONÁRIO, ENGRAVIDOU E GANHOU UMA FORTUNA (GN – MUNDO)

Jane tinha 36 anos quando trabalhava como faxineira em um luxuoso hotel de Las Vegas (EUA). Ela ganhou na loteria ao engravidar de um milionário que ela nunca falou, muito menos teve relações sexuais.

Durante uma limpeza na cobertura que o milionário estava hospedado, Jane encontrou uma camisinha usada por ele. A camisinha estava cheia do ‘esperma de ouro’.

Jane então viu a chance de ficar rica, e deitou de pernas para o ar e inseriu o sêmen dentro dela. A criança hoje tem cinco anos de idade.

Após o nascimento do bebê Jane entrou na justiça pedindo pensão alimentícia e um teste de paternidade foi realizado.

O tribunal ordenou que o milionário pagasse à mãe da criança US $ 2 milhões pelo tempo que perdeu longe do filho. O milionário não entendeu a situação e ficou indignado, até que Jane confessou e pediu perdão, mas afirmou que precisava do dinheiro.

Os advogados do milionário disseram que seu cliente planeja iniciar outras ações legais contra a mãe por roubar seus fluidos corporais e violar sua privacidade.

Enquanto isso, Jane abandonou o serviço de limpeza do hotel e iniciou alguns negócios com sua nova fortuna.

CM7