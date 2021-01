O Jornal Desafio impresso e o Online, disponibilizam e-mail para críticas e elogios para a gestão Márcia Conrado

A primeira edição do Jornal Desafio impresso em 2021, vai trazer o maior evento cultural da Poesia Popular do Brasil. O maior Festival de Poesia do Mundo que acontece há 7 anos em Serra Talhada. Vai divulgar a posse da atual prefeita de Serra Talhada e vai trazer um espaço para o serra-talhadense elogiar e criticar a gestão.

Vamos ajudar a nova prefeita Márcia Conrado a fazer uma gestão digna dos votos que recebeu.

Não aceitaremos e não divulgaremos piadas e nem calúnias e tão pouco difamações. O intuito é fazer o melhor por Serra Talhada.