O maior FESTIVAL de POESIA do Mundo!

No dia 18 de SETEMBRO de 2021, o Produtor Cultural de Serra Talhada-PE, o Poeta e jornalista, IRANILDO MARQUES, estará realizando o VIII FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA.

O Evento conta com cerca de 128 poetas de todo o Brasil que irão se reunir no Clube de Campo Rancho das Águas, futuro INSTITUTO RANCHO DA POESIA NORDESTINA, na cidade de São José do Belmonte-PE.

Na ocasião será lançada a VIII COLETÂNEA DE POESIAS com mais de 500 estrofes de poetas de todo Brasil.

O Poeta e Produtor Cultural IRANILDO MARQUES, convida os amantes da POESIA para patrocinarem, adquirirem os Produtos e prestigiarem o maior EVENTO POÉTICO do Brasil já que reúne em uma Coletânea, mais de 120 poetas nordestinos e brasileiros.

O projeto abrange diversos Estados da Federação, entre eles:

PERNAMBUCO, CEARÁ, RIO GRANDE DO NORTE, PARAÍBA, BAHIA, ALAGOAS, PIAUÍ, SERGIPE, MARANHÃO, RORAIMA, MATO GROSSO DO SUL, PARÁ, AMAZONAS…

“Iremos reunir neste evento, a nata dos poetas de bancada do Brasil, serão mais de 60 poetas, presentes ao evento que virão de todo o Nordeste e do Brasil e irão homenagear o Grande Poeta Leonardo Bastião, poetas REPENTISTAS irão fazer versos alusivos ao poeta homenageado.

Estamos na VIII EDIÇÃO e não temos (ainda) o apoio do Governo de Pernambuco, fazemos no peito e na raça e com apoio de APOLOGISTAS e EMPRESÁRIOS amigos que apóiam a nossa iniciativa como é o caso do empresário Hugo Gonçalves da TAMBAÚ ALIMENTOS que tem apoiado os nossos projetos culturais”, disse Marques.

Quem quiser apoiar o projeto, adquirir a entrada, mesa ou produtos do evento, é só ligar para: (87) 9.9956-4137 (WATTS) e falar com IRANILDO MARQUES.

A POESIA AGRADECE!