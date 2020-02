O maior poeta contador de causos do Brasil apresentará show em Serra Talhada

O poeta paraibano Jessier Quirino volta a Serra Talhada-PE para um novo show. A apresentação acontecerá no dia 24 de abril no auditório do Colégio da Imaculada Conceição (CIC).

Jessier Quirino é conhecido nacionalmente por ser considerado um dos maiores poetas contadores de causos do Brasil, ele já participou de vários programas na TV aberta, inclusive no Programa do Jô Soares. Na oportunidade, Jessier Quirino será homenageado no VII Festival Vamos Fazer Poesia, criado e realizado pelo produtor cultural, Iranildo Marques.

O Festival Vamos Fazer Poesia é o maior festival de declamadores do Brasil e é realizado no Clube de Campo Rancho das Águas, em São José do Belmonte-PE.

Maiores informações para o show de Jessier Quirino.

Ligar através dos fones: (87) 9.9956-4137 / 9.9956-4133 / 9.9199-114 / 9.9925-1815.

Os ingressos são limitados, adquira já o seu.