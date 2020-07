O novo coronavírus infectou 89.678 pessoas e matou 6.421 em Pernambuco

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) informou, nessa terça-feira (28),o registro de 546 novos casos da Covid-19 e 45 óbitos pela doença em Pernambuco nas últimas 24h. Entre os casos confirmados, 110 (20%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 436 (80%) são casos leves. As mortes confirmadas datam do intervalo entre o dia 25 de abril e 27 de julho, sendo 17 ocorridas nos últimos 3 dias.

Agora, Pernambuco totaliza 89.678 casos já confirmados, sendo 23.137 graves e 66.541 leves. O Estado também totaliza 6.421 mortes pela Covid-19.

Além disso, o boletim de hoje registra mais 2.241 pacientes recuperados, chegando a 67.929 pessoas que venceram a doença. Do total de recuperados, 12.413 são de casos graves, que demandaram leitos no sistema de saúde, e 55.516, casos leves.

Do total de mortes no informe de hoje, 17 (38%) ocorreram nos últimos três dias, sendo 6 no sábado (25); 8 no domingo (26); e 3 nessa segunda (27). Todos os outros 28 óbitos (62%) ocorreram entre 25 de abril a 24 de julho. Com isso, o Estado totaliza 6.421 mortes pela Covid-19.

Os novos óbitos confirmados são de pessoas residentes nos municípios de Abreu e Lima (5), Águas Belas (1), Cabo de Santo Agostinho (1), Camaragibe (2), Caruaru (1), Catende (1), Goiana (1), Gravatá (1), Igarassu (2), Itamaracá (1), Ipojuca (1), Jaboatão dos Guararapes (5), Olinda (7), Paulista (2), Recife (5), Rio Formoso (1), São Joaquim do Monte (1), São Lourenço da Mata (2), Sertânia (1), Sirinhaém (1), Solidão (1), Triunfo (1) e Vicência (1).

As novas vítimas fatais da Covid-19 tinham idades entre 25 e 92 anos, além de uma criança de 2 anos. As faixas etárias são: 0 a 9 (1), 20 a 29 (1), 30 a 39 (1), 40 a 49 (3), 50 a 59 (9), 60 a 69 (10), 70 a 79 (14), 80 anos ou mais (6).