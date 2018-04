O que esperar do futebol 2018 agora que o campeonato pernambucano acabou?

O Campeonato Pernambucano é um dos eventos esportivos mais importantes do futebol do Nordeste brasileiro. Esse ano o Club Náutico Capibaribe foi o grande vencedor do Campeonato Pernambucano, após um jejum de 13 anos. Sendo que ano passado o grande vencedor foi o Sport, o qual ficou em terceiro lugar nesse ano e já tem mais de 40 títulos acumulados. Durante todo o ano de 2017, o Sport foi o time nordestino mais importante do Brasil, mas foi eliminado da final inesperadamente esse ano. Mas, agora que esse grande campeonato regional acabou, o que esperar do futebol em 2018 no Brasil? Vamos ver o que você pode assistir para ir acompanhando tudo o que acontece com o futebol brasileiro tanto no Brasil como também internacionalmente. Veja abaixo 5 desses eventos:

Copa do Brasil 2018 – Atualmente na Quarta Fase

A Copa do Brasil é a competição mais importante no futebol brasileiro, já que agora em 2018 está pagando mais de 60 milhões de reais para o time campeão, sendo o principal objetivo dos grandes times brasileiros que querem vencê-lo e levar o prêmio para casa. Atualmente somente o Vitória-BA está na competição entre os times nordestinos.

Campeonato Brasileiro de Futebol de 2018 – Série A – 15 de abril a 8 dezembro (Brasileirão 2018)

O Campeonato Brasileiro de Futebol começou no dia 14 desse mês e só vai terminar no final do ano em dezembro. Essa edição de 2018, vai ser a que mais vai contar com clubes nordestinos, entre eles: Bahia, Ceará, Vitória e Sport, isso depois de 17 anos sem times do nordeste brasileiro se destacando dentro da Série A, a primeira liga brasileira. O campeonato desse ano promete ser mais surpreendente do que o do ano passado.

Copa do Mundo Rússia 2018 – 14 de junho a 15 de julho

A Copa do Mundo é um dos eventos futebolísticos mais importantes do ano, já que só acontece de 4 em 4 anos e esse ano deve trazer grandes emoções tanto com a tentativa do Brasil de reverter o seu último desastre na Copa do ano passado, com a derrota de 7×1 para Alemanha e também a grande campanha da Argentina para finalmente levar um título para casa com o Messi. Além disso, a Alemanha não vai deixar fácil e vai tentar levar para casa um quinto título. As probabilidades de cada uma dessas seleções ganhar são, no dia 4 de abril: quase 10 % da Argentina e quase 20% tanto para o Brasil como para a Alemanha. Além disso, segundo sites de apostas, a Espanha e a França também estão entre os possíveis vencedores da Copa do Mundo da Rússia 2018, com mais chances até que a Argentina.

Copa Sul-Americana de 2018 – Oitavas de final – 22 de agosto – 12 de dezembro

Já no final de agosto tem a fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2018 e a final dessa copa acontece no dia 12 de dezembro. Esse é um evento que tem importância para definir os participantes da Libertadores de 2019, por isso é importante para os times brasileiros se classificarem. O Bahia é o único time nordestino participando do campeonato.

Mundial de Clubes da Fifa – 12 a 22 de dezembro

Depois da Copa do Mundo, há também o Mundial de Clubes da Fifa, o qual ano passado levou o Grêmio para Arábia Saudita e deixou em segundo lugar, perdendo de 1 a 0 para o Real Madrid. Essa edição vai acontecer durante 10 dias no final do ano novamente nas Emirados Árabes Unidos. Até o momento os times brasileiros que podem participar são: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos e Vasco. Será que o Grêmio consegue voltar para competir mais uma final?

Vale também lembrar que nesse período de tempo também está acontecendo a Libertadores da América e também a Copa do Nordeste, com 3 times de Pernambuco, entre eles: Salgueiro, Santa Cruz e Náutico, esse último vem se destacando dentro do futebol pernambucano. Essa Copa também é chamada de Nordestão. Ou seja, mesmo com o final do Campeonato Pernambucano ainda há bastante eventos do futebol brasileiro para acompanhar tanto no Brasil como em outros lugares do Mundo. Vamos estar acompanhando a evolução de cada um desses times e principalmente os nordestinos, os quais estão se destacando em 2018.