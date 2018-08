O que os vencedores do mundo têm em comum?

Em alguns contextos, se tornar um vencedor pode ser relacionado à boa fortuna, mas na maioria das vezes, quando a obtenção de uma vitória é um merecido reconhecimento de habilidades, da determinação e também dum trabalho constante, a sorte se deixa de lado, para dar o seu merecido posto ao sucesso mensurável.

As listas de homens e mulheres capazes de revolucionar o mundo

Todos os anos, a Forbes publica a sua lista Under 30, onde eles destacam as personalidades mais bem sucedidas que tem menos de 30 anos, número que é ainda mais interessante quando é colocado em comparação, e estudado para analisar se um intervalo de idade tem a ver com maiores ou menores chances de sucesso. A Betway Casino desenvolveu um estudo, analisando os aspectos que têm em comum as personalidades vencedoras de 236 indivíduos condecorados nas indústrias dos filmes e TV, música e esportes, durante o século XXI, e os resultados são muito interessantes. Os dados da pesquisa foram esvaziados em um infográfico, que inclui datas de nascimento, idades, nível de estudos, e até os relacionamentos sentimentais, e número de filhos, coletando os dados para estudar o que personagens como os músicos mais ouvidos no Spotify, ou os escritores dos livros mais vendidos em Amazon têm em comum, e se os seus triunfos podem ser replicados, para descobrir o segredo do sucesso. Outra das curiosidades que apareceram neste estudo é que a maioria dos vencedores dentro dos festivais de cinema e da indústria cinematográfica nasceram sob o signo de Leão. Sejam vencedores dentro do mundo literário, pelo seu trabalho na poesia; ou vencedores de prêmios da música, ao analisar as personalidades vencedoras sempre aparecem alguns aspectos que ressaltam a vista quando são colocados em estudo e análise.

A receita vencedora para o sucesso

Um dos dados que mais ressalta dentro do infográfico do estudo realizado pela Betway é que o maior número de pessoas de sucesso nascem sob o signo de Câncer, sendo 28 do total de 236 as pessoas nascidas sob aquele signo. Isso dá outro aspecto em comum ao nadador Michael Phelps, o atleta que obteve mais medalhas olímpicas na história, com o ator Sylvester Stallone, quem é um dos maiores astros do cinema, com múltiplos prémios e nomeações, mesmo assim de ser uma lenda honorária do esporte. Além de trabalho constante e talento, os vencedores de alguns dos mais reconhecidos prêmios da atualidade, como os Prêmios Nobel, Grammys, Jogos Olímpicos, Oscars, e o Prêmio Man Booker ao melhor da literatura, tem muitos aspectos fascinantes quando postos sob análise, os quais revelam os pontos que as pessoalidades de sucesso do século XXI têm em comum.

O trabalho duro e a determinação são coisas claras que os grandes vencedores do mundo tem em comum, mas, quando esses personagens são classificados de acordo as suas áreas de especialidade, muitos mais dados interessantes aparecem disponíveis para estudar e verificar o que eles têm em comum, e se a sua personalidade vencedora pode ser reproduzida.