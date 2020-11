O VII FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA SERÁ REALIZADO EM DEZEMBRO

Vem aí o maior festival de poesia popular do mundo, contando com a sua 7ª edição. O evento aconteceria no dia 25 de Abril do ano em curso e devido a pandemia, foi cancelada a sua programação que contava com a presença marcante do poeta Jessier Quirino que seria o poeta homenageado.

O maior festival de poesia popular do mundo nesse ano, conta com 131 poetas participantes de todo Brasil: 50 poetas de Pernambuco, 21 poetas do Ceará, 19 da Paraíba, 21 do Rio Grande do Norte, 07 da Bahia, 04 de Alagoas e a participação de poetas de outros estados brasileiros como: Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. Totalizando mais de 130 poetas de todo Brasil.

O 7º Festival Vamos Fazer Poesia, será realizado no dia 12 de dezembro em Serra Talhada e contará com a presença de dezenas de poetas de todo Brasil. Haverá declamações dos poetas presentes, participantes do projeto, bem como, atrações de peso no campo da poesia popular brasileira. No mesmo dia haverá o lançamento da 7ª coletânea envolvendo mais de 130 poetas, contendo mais de 300 páginas de pura poesia.

O evento consolidado em Pernambuco, idealizado pelo Produtor Cultural Iranildo Marques e realizado em Parceria com a Produtora Cultural Evania Pereira Nogueira, que teve a sua paralisação devido a pandemia, irá pleitear junto ao governo do Estado/Lei Aldir Blanc um apoio significativo para realizar o evento de maneira extraordinária, através de uma grandiosa LIVE com atrações de peso e envolvendo dezenas de poetas presentes.

AGUARDEM MAIS NOTÍCIAS DA CULTURA POPULAR BRASILEIRA.