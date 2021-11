OAB tem novos projetos para realizar em Serra Talhada

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, possui novos projetos para realizar no município. A votação para escolha da diretoria e conselheiros da OAB aconteceu na última terça-feira (16).

O advogado Allan Pereira venceu a votação e passa a assumir o cargo de presidente da OAB Serra Talhada, que engloba mais oito municípios da região do Sertão.

De acordo com Allan, nesta gestão já existem os novos pleitos, que são: a luta pela realização do exame de ordem em Serra Talhada, com o objetivo de dar oportunidade aos bacharéis e estudantes do Sertão a fazer o exame mais próximo do local onde estudam e residem.

Outro objetivo também é lutar junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco pela implantação da 3ª Vara Cível de Serra Talhada, que falta somente instalar, facilitando o trabalho da advocacia da região e diminuindo a morosidade dos processos para a população. Informações do G1

Do Nayn Neto