Obra de nova igreja no São Francisco continua recebendo doações para conclusão

A igreja do bairro São Francisco ganhou um novo formato e vem aos poucos sendo erguida com mão de obra, materiais e contribuições de fiéis católicos.

Construída nos anos 60, a igreja não acomodava mais o volume de fieis e necessitou de uma reconstrução.

O projeto nasceu com a chegada do Padre Luizinho à Paróquia . Ele vem angariando recursos para a construção do templo religioso.

Mesmo com as obras em andamento, a comunidade não ficou sem as celebrações.

As missas estão sendo realizadas no salão paroquial de forma provisória ou mesmo na igreja em construção.

Qualquer doação deve ser feita na conta bancária da instituição, no Banco do Brasil, Agência 0570-3, Conta corrente: 7172-2. ou pelo PIX 09.654.914/0020-03.

Do Nill Júnior