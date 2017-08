Obras do novo terminal do aeroporto de Serra Talhada estão aceleradas

Seguem firmes as obras de construção do terminal de passageiros do Aeroporto Santa Magalhães, em Serra Talhada. Com a conclusão dos serviços de terraplanagem do terreno, a próxima etapa será finalizar a concretagem da base. O secretário estadual dos Transportes, Sebastião Oliveira, explica que os esforços estão voltados para que até o final do próximo mês de setembro as instalações provisórias possam ser entregues à população.

O aeroporto custará R$ 35 milhões e os recursos são frutos da parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Transportes, e o Ministério dos Transportes. Já foi investido R$ 7 milhões na requalificação da pista de pouso e decolagem, permitindo que aviões com capacidade para transportar 70 passageiros e suportar 33 toneladas.

Anteriormente, apenas aviões de pequeno porte, com 10 toneladas, poderiam usar o equipamento. Além do terminal de passageiros, o Aeroporto de Serra Talhada será contemplado com novos pátios de estacionamento de aeronaves, serviço de proteção de incêndio e equipamentos de inspeção de embarque.

“O Santa Magalhães vai atender diversos municípios sertanejos, integrando a região com o Brasil e o mundo. Além disso, vai desempenhar um papel fundamental para alavancar o desenvolvimento do Sertão do Pajeú”, destacou Sebastião Oliveira.