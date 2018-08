Uma onça foi flagrada por câmeras de segurança correndo pelas ruas do bairro Encruzilhada, no município de Triunfo, no Sertão de Pernambuco.

Após a onça ser flagrada correndo pelas ruas da terra dos Caretas, alguns internautas enviaram os vídeos para o grupo de whatsapp do Jornal Desafio Online, confira abaixo.