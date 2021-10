Onda de assaltos contra mulheres assusta moradores em Serra Talhada

Uma onda de assaltos tem assustado os moradores do Bairro Ipsep, em Serra Talhada.

Câmeras de segurança flagraram nos últimos dias pelo menos quatro investidas praticadas por uma dupla armada numa motocicleta em diferentes pontos do bairro, que é um dos maiores e mais populosos da cidade. Todas as vítimas são do sexo feminino.

O primeiro assalto foi registrado em plena luz do dia na Avenida João Kehrle. A vítima é uma mulher que seguia de motocicleta e teve a bolsa roubada.

A segunda investida dos meliantes foi na Rua Joana Nunes. A vítima é uma mulher que seguia a pé com uma bolsa e uma sacola plástica na mão.

A terceira ação registrada pelas câmeras mostra uma moça sendo abordada na porta de casa quando se preparava para sair numa motocicleta. Os bandidos anunciaram o assalto e levaram a motocicleta da vítima, que nada pôde fazer para se defender.

E na noite da quinta-feira (21), dois homens armados roubaram os celulares de três garotas na Rua José Pereira Kehrle. Após a ação a dupla fugiu no sentido da BR 232.

A Polícia Civil não informou se já tem pistas dos suspeitos.

DO Nill Júnior